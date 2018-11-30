БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні, за попередніми даними Національного банку, становив 863 млн доларів (0,9 млрд доларів).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ: у жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 0,9 млрд доларів
Таким чином дефіцит звузився у порівнянні з вереснем
Фото: 5.ua
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні звузився у порівнянні з вереснем до 863 млн доларів завдяки відсутності значних виплат за державним боргом, хоча при значному дефіциті торгівлі товарами він перевищував минулорічні показники, йдеться на сайті НБУ.
У цілому за 10 місяців дефіцит поточного рахунку зріс до 4,6 млрд доларів у порівнянні з 1,7 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.
Нагадаємо, Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану. Також у НБУ зазначали, що скільки б не надійшло коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках чергового траншу, усі вони підуть у резерви Національного банку України.
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