НБУ: у жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 0,9 млрд доларів

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні, за попередніми даними Національного банку, становив 863 млн доларів (0,9 млрд доларів).

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні звузився у порівнянні з вереснем до 863 млн доларів завдяки відсутності значних виплат за державним боргом, хоча при значному дефіциті торгівлі товарами він перевищував минулорічні показники, йдеться на сайті НБУ.

У цілому за 10 місяців дефіцит поточного рахунку зріс до 4,6 млрд доларів у порівнянні з 1,7 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.

Нагадаємо, Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану. Також у НБУ зазначали, що скільки б не надійшло коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках чергового траншу, усі вони підуть у резерви Національного банку України.