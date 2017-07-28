НБУ відхилив заявки потенційних покупців "Сбербанку" і ПІБ

Рішення ухвалив 28 липня комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ, повідомила прес-служба НБУ.

Регулятор пояснив таке рішення ненаданням необхідних і достатніх документів для перевірки інвесторів на предмет відповідності вимогам законодавства України.

Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Як повідомлялося раніше, Президент Петро Порошенко затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.