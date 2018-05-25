НБУ виключив WebMoney з реєстру внутрішньодержавних платіжних систем
Відповідне рішення Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ затвердив від 25 травня під №136.
Крім цього, НБУ відкликав (анулював) ліцензію дочірнього підприємства "фінансова установа "ВМ-Фактор" на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також скасував його реєстрацію як учасника платіжних систем, зазначив реєстрації ТОВ "Пеймастер" як оператора послуг платіжної інфраструктури.
У центробанку заявляють, що правила системи WebMoney.UA передбачали розрахунки виключно за фінансові інструменти. За підсумками 2017 року частка WebMoney.UA на ринку внутрішньодержавних переказів, здійснених з використанням платіжних систем (крім СЕП і карткових платіжних систем), склала 0,2%, за підсумками першого кварталу 2018 року - 0,08%.
Як повідомляв iPress.ua, Україна на 3 роки ввела санкції проти WebMoney.
Додамо, що у зв'язку з введеними щодо компанії Webmoney санкцій гроші на рахунках чотирьох мільйонів українських клієнтів виявилися заблокованими.
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