НБУ визнав Платинум Банк неплатоспроможним
Як зазначає регулятор, за результатами діагностичного обстеження Платинум Банку, проведеного в першій половині 2016 року, в червні 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації. Її мали здійснити до 1 січня 2017 року, але банк не досяг позитивного значення капіталу.
Національний банк зазначає, що 97% (197 тисяч осіб) всіх вкладників Платинум Банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4,8 млрд грн.
Фізичними особами - власниками істотної участі в Платинум Банку є Борис Кауфман і Григорій Гуртовий, зазначає регулятор.
Відзначимо, що Національний банк з 16 грудня вводить новий інструмент екстреної підтримки ліквідності банків - Emergency liquidity assistance (ELA).
Раніше, IPress.ua повідомляв, що правління Національного банку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "КБ "Інвестбанк" до категорії неплатоспроможних.
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.
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