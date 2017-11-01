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НБУ визнав Платинум Банк неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів виплатить 4,8 млрд грн вкладникам банку
Правління Національного банку України 10 січня ухвалило рішення про внесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних.
НБУ визнав Платинум Банк неплатоспроможним Фото:i.lb.ua

Як зазначає регулятор, за результатами діагностичного обстеження Платинум Банку, проведеного в першій половині 2016 року, в червні 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації. Її мали здійснити до 1 січня 2017 року, але банк не досяг позитивного значення капіталу.

Національний банк зазначає, що 97% (197 тисяч осіб) всіх вкладників Платинум Банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4,8 млрд грн.

Фізичними особами - власниками істотної участі в Платинум Банку є Борис Кауфман і Григорій Гуртовий, зазначає регулятор.

Відзначимо, що Національний банк з 16 грудня вводить новий інструмент екстреної підтримки ліквідності банків - Emergency liquidity assistance (ELA).

Раніше, IPress.ua повідомляв, що  правління Національного банку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "КБ "Інвестбанк" до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.

Згодом колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" став жертвою свавілля НБУ.
 
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11 01 2017 09:59
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