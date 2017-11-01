НБУ визнав Платинум Банк неплатоспроможним

Правління Національного банку України 10 січня ухвалило рішення про внесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних.

Як зазначає регулятор, за результатами діагностичного обстеження Платинум Банку, проведеного в першій половині 2016 року, в червні 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації. Її мали здійснити до 1 січня 2017 року, але банк не досяг позитивного значення капіталу.

Національний банк зазначає, що 97% (197 тисяч осіб) всіх вкладників Платинум Банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4,8 млрд грн.

Фізичними особами - власниками істотної участі в Платинум Банку є Борис Кауфман і Григорій Гуртовий, зазначає регулятор.

Відзначимо, що Національний банк з 16 грудня вводить новий інструмент екстреної підтримки ліквідності банків - Emergency liquidity assistance (ELA).

Раніше, IPress.ua повідомляв, що правління Національного банку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "КБ "Інвестбанк" до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.