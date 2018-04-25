НБУ запустив в обіг монету "Автономна Республіка Крим"
Як повідомляє НБУ, монета має номінал 5 грн, її відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє – нордік. Тираж монети – 45 000 штук.
На аверсі монети в центрі розташовано композицію, що символізує Крим: Ведмідь-гора (Аю-Даг), на тлі стилізованих хвиль – античний корабель, під яким Ханський палац у Бахчисараї, альтанка в Херсонесі, де відбулося хрещення князя Володимира, гроно винограду, амфора, татарська та антична монети, квіти гірської лаванди.
На реверсі монети зображено стилізовану карту України на тлі орнаменту з твору "Таріль" автора Рустема Скибіна.
Художник і скульптор монети – Святослав Іваненко.
Ціна НБУ на цю монету становить 44 грн.
Реалізацію пам'ятних монет здійснюють регіональні відділи Національного банку України та банки-дистриб'ютори АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК".
Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
На початку березня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".
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