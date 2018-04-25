Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ запустив в обіг монету "Автономна Республіка Крим"

Монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою України
Національний банк України сьогодні, 25 квітня, ввів у обіг пам'ятну монету "Автономна Республіка Крим".
НБУ запустив в обіг монету "Автономна Республіка Крим" Фото: gettyimages.com

Як повідомляє НБУ, монета має номінал 5 грн, її відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє – нордік. Тираж монети – 45 000 штук.

На аверсі монети в центрі розташовано композицію, що символізує Крим: Ведмідь-гора (Аю-Даг), на тлі стилізованих хвиль – античний корабель, під яким Ханський палац у Бахчисараї, альтанка в Херсонесі, де відбулося хрещення князя Володимира, гроно винограду, амфора, татарська та антична монети, квіти гірської лаванди.

На реверсі монети зображено стилізовану карту України на тлі орнаменту з твору "Таріль" автора Рустема Скибіна.

Художник і скульптор монети – Святослав Іваненко.

Ціна НБУ на цю монету становить 44 грн.

Реалізацію пам'ятних монет здійснюють регіональні відділи Національного банку України та банки-дистриб'ютори АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК".

Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

На початку березня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2018 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.