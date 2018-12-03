НБУ випустив пам'ятну монету "День українського добровольця"

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, якщо не ми", а по колу розміщено напис "День українського добровольця"

Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".

Номінал монети —10 грн, метал — сплав на основі цинку, тираж — 1 мільйон штук.

"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України – учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу", - повідомляє прес-служба НБУ.

На аверсі монети розміщено угорі на рельєфному тлі напис "Україна", під яким — малий Державний герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування — 2018; у центрі — стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено фенікса як символ відродження; унизу — логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та півколом номінал — "десять гривень".

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, якщо не ми", а по колу розміщено напис "День українського добровольця".

Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".