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НБУ випустив пам'ятну монету "День українського добровольця"

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, якщо не ми", а по колу розміщено напис "День українського добровольця"
Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".
НБУ випустив пам Фото:112.ua

Номінал монети —10 грн, метал — сплав на основі цинку, тираж — 1 мільйон штук.

"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України – учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу", - повідомляє прес-служба НБУ.

На аверсі монети розміщено угорі на рельєфному тлі напис "Україна", під яким — малий Державний герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування — 2018; у центрі — стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено фенікса як символ відродження; унизу — логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та півколом номінал — "десять гривень".

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, якщо не ми", а по колу розміщено напис "День українського добровольця".

Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".

 

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12 03 2018 12:38
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