НБУ зберіг облікову ставку на рівні 17%
"З урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу та оцінки зазначених ризиків, правління Національного банку України вважає, що поточні монетарні умови є досить жорсткими, щоб знизити інфляцію в середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17%", - повідомляє прес-служба НБУ.
Ризиками в НБУ називають відсутність прогресу у проведенні реформ, необхідних для макрофінансової стабільності та співпраці з МВФ.
При цьому в НБУ наголосили, що у разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків облікова ставка може бути підвищена.
Нагадаємо, що Національний банк України, слідуючи курсом посилення монетарної політики, з 2 березня підвищив облікову ставку до 17%. Це було вже четверте рішення про підвищення облікової ставки. Ставка була підвищена з 12,5% до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, до 14,5% з 15 грудня 2017 року і до 16% з 26 січня 2018 року.
В останній раз ставка знижувалася 26 травня 2017 року.
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