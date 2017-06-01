НБУ зміцнив гривню на 41 копійку щодо долара
У четвер, 5 січня, гривня на міжбанку зміцнилася на 40 копійок - середньозважений курс долара знизився до 26,29 грн в порівнянні з 26,69 грн на момент закриття ринку в середу, - повідомляє офіційний сайт Нацбанку.
У попередній торговий день НБУ підвищив курс нацвалюти на міжбанківських торгах, встановлюваний ним на 5 січня, на 49,85 копійок, до 26,6924 грн/$.
Відзначимо, середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.
Нагадаємо, що на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.
Щоб запобігти надмірному впливу зайвого попиту на курс гривні, НБУ в середу вирішив продати до 100 млн доларів на міжбанку.
У свою чергу Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.
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