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НБУ зміцнив гривню на 41 копійку щодо долара

Українська гривня на міжбанківському валютному ринку знову подорожчала
Національний банк України на 6 січня встановив офіційний курс гривні на рівні 26,2867 грн/$.
НБУ зміцнив гривню на 41 копійку щодо долара Фото: from-ua.com

У четвер, 5 січня, гривня на міжбанку зміцнилася на 40 копійок - середньозважений курс долара знизився до 26,29 грн в порівнянні з 26,69 грн на момент закриття ринку в середу, - повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

У попередній торговий день НБУ підвищив курс нацвалюти на міжбанківських торгах, встановлюваний ним на 5 січня, на 49,85 копійок, до 26,6924 грн/$.

Відзначимо, середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.

Нагадаємо, що на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.

Щоб запобігти надмірному впливу зайвого попиту на курс гривні, НБУ в середу вирішив продати до 100 млн доларів на міжбанку.

У свою чергу Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.

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06 01 2017 10:59
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