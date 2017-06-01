НБУ зміцнив гривню на 41 копійку щодо долара

У четвер, 5 січня, гривня на міжбанку зміцнилася на 40 копійок - середньозважений курс долара знизився до 26,29 грн в порівнянні з 26,69 грн на момент закриття ринку в середу, - повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

У попередній торговий день НБУ підвищив курс нацвалюти на міжбанківських торгах, встановлюваний ним на 5 січня, на 49,85 копійок, до 26,6924 грн/$.