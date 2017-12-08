НБУ звинуватив "ПриватБанк" та "Промінвестбанк" у збитковості банківської системи

Як наголошується, збитки "ПриватБанку" та "Промінвестбанку" призвели до негативного фінансового результату групи державних банків та банків з іноземним капіталом відповідно

За шість місяців 2017 року чистий збиток після оподаткування банківської системи становив 1,85 млрд гривень.

За підсумками першого кварталу 2017 року прибуток становив 4,1 млрд гривень (із урахуванням коригуючих проводок станом на 15 травня 2017 року).

"Головною причиною погіршення фінансового результату стало суттєве зростання у другому кварталі 2017 року відрахувань банками у резерви – до 12,5 млрд гривень. Переважну частку яких сформували два банки – "ПриватБанк" та "Промінвестбанк", - йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

Як наголошується, збитки "ПриватБанку" та "Промінвестбанку" призвели до негативного фінансового результату групи державних банків та банків з іноземним капіталом відповідно.

Так, за підсумками першого півріччя сукупний збиток держбанків становив майже 1,8 млрд гривень, банків з іноземним капіталом – 1,1 млрд гривень. Сукупний чистий прибуток банків з приватним капіталом за звітний період перевищив 1 млрд гривень.

"Серед позитивних тенденцій першого півріччя 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – зростання чистого комісійного доходу (на 34%) та чистого процентного доходу (на 3,5%)", - повідомляє НБУ.

З 90 платоспроможних станом на 1 липня 2017 року банків 70 за підсумками першого півріччя були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 8,22 млрд гривень, 20 банків – збитковими зі сукупним чистим збитком у 10,07 млрд гривень.

Як повідомляв iPress.ua, грошова маса в Україні в липні 2017 року зросла на 1% - до 1 трлн 114,817 млрд грн.

Раніше Нацбанк зафіксував, що міжнародні резерви України в липні 2017 року скоротилися на 176 млн доларів, до 17,795 млрд доларів (в еквіваленті).