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НБУ звинуватив "ПриватБанк" та "Промінвестбанк" у збитковості банківської системи

Як наголошується, збитки "ПриватБанку" та "Промінвестбанку" призвели до негативного фінансового результату групи державних банків та банків з іноземним капіталом відповідно
За шість місяців 2017 року чистий збиток після оподаткування банківської системи становив 1,85 млрд гривень.
НБУ звинуватив "ПриватБанк" та "Промінвестбанк" у збитковості банківської системи Фото: forbes.ua

За підсумками першого кварталу 2017 року прибуток становив 4,1 млрд гривень (із урахуванням коригуючих проводок станом на 15 травня 2017 року).

"Головною причиною погіршення фінансового результату стало суттєве зростання у другому кварталі 2017 року відрахувань банками у резерви – до 12,5 млрд гривень. Переважну частку яких сформували два банки – "ПриватБанк" та "Промінвестбанк", - йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

Як наголошується, збитки "ПриватБанку" та "Промінвестбанку" призвели до негативного фінансового результату групи державних банків та банків з іноземним капіталом відповідно.

Так, за підсумками першого півріччя сукупний збиток держбанків становив майже 1,8 млрд гривень, банків з іноземним капіталом – 1,1 млрд гривень. Сукупний чистий прибуток банків з приватним капіталом за звітний період перевищив 1 млрд гривень.

"Серед позитивних тенденцій першого півріччя 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – зростання чистого комісійного доходу (на 34%) та чистого процентного доходу (на 3,5%)", - повідомляє НБУ.

З 90 платоспроможних станом на 1 липня 2017 року банків 70 за підсумками першого півріччя були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 8,22 млрд гривень, 20 банків – збитковими зі сукупним чистим збитком у 10,07 млрд гривень.

Як повідомляв iPress.ua, грошова маса в Україні в липні 2017 року зросла на 1% - до 1 трлн 114,817 млрд грн.

Раніше Нацбанк зафіксував, що міжнародні резерви України в липні 2017 року скоротилися на 176 млн доларів, до 17,795 млрд доларів (в еквіваленті).

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12 08 2017 15:42
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