Неподалік Львова у смітнику виявили тіло новонародженої дитини

У неділю, 5 листопада, близько 11:00 на смітнику біля готелю "Катерина" у селі Солонка (Львівська область) виявили тіло новонародженої дитини.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET, що такий випадок справді був, додавши, що зараз поліція готує офіційну інформацію по цьому.

Відомо, що на місці події працюють слідчі. За попередньою інформацією, матір дитини затримали.

Нагадаємо, що поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна".