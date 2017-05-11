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Неподалік Львова у смітнику виявили тіло новонародженої дитини

За попередньою інформацією, матір дитини затримали
У неділю, 5 листопада, близько 11:00 на смітнику біля готелю "Катерина" у селі Солонка (Львівська область) виявили тіло новонародженої дитини.
Неподалік Львова у смітнику виявили тіло новонародженої дитини Фото: bdzhola.com

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET, що такий випадок справді був, додавши, що зараз поліція готує офіційну інформацію по цьому.

Відомо, що на місці події працюють слідчі. За попередньою інформацією, матір дитини затримали.

Нагадаємо, що поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна".

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05 11 2017 13:55
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