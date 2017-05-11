CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 5 листопада, близько 11:00 на смітнику біля готелю "Катерина" у селі Солонка (Львівська область) виявили тіло новонародженої дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неподалік Львова у смітнику виявили тіло новонародженої дитини
За попередньою інформацією, матір дитини затримали
Фото: bdzhola.com
Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.
Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET, що такий випадок справді був, додавши, що зараз поліція готує офіційну інформацію по цьому.
Відомо, що на місці події працюють слідчі. За попередньою інформацією, матір дитини затримали.
Нагадаємо, що поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна".
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05 11 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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