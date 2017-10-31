Netflix стурбований звинуваченнями на адресу Кевіна Спейсі
Відповідну заяву цитує інтернет-журнал Deadline.
"Media Rights Capital і Netflix сильно стурбовані новинами, які стосуються Кевіна Спейсі. Після викриттів представники керівництва обох компаній прибули в Балтімор, щоб зустрітися з акторами та знімальною групою і переконатися, що вони як і раніше відчувають себе в безпеці. Як було заплановано заздалегідь, Кевін Спейсі не працює зараз на знімальному майданчику", — йдеться в заяві.
У свою чергу, творець серіалу "Картковий будиночок" Бо Уіллімон також висловив в Twitter свою думку з приводу звинувачень, зроблених Ентоні Реппом проти Кевіна Спейсі.
"Історія Ентоні Реппа викликає глибоке занепокоєння. У свій час я працював з Кевіном Спейсі в проекті "Картковий будиночок". Я не був свідком і не знав про якусь недоречну поведінку на знімальному майданчику. Тим не менш, я серйозно ставлюся до такого роду повідомлень, і це не виняток. Я співчуваю містерові Реппу, і я підтримую його сміливість", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.
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