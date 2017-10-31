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Netflix стурбований звинуваченнями на адресу Кевіна Спейсі

Як заявили в компанії, актор зараз не працює на знімальному майданчику
Американська компанія Netflix, яка займається виробництвом серіалу "Картковий будиночок", заявила, що дуже стурбована звинуваченнями в сексуальних домаганнях на адресу голлівудського актора Кевіна Спейсі, виконуючого головну роль в багатосерійному фільмі.
Netflix стурбований звинуваченнями на адресу Кевіна Спейсі Скріншот з серіалу "Картковий будинок"

Відповідну заяву цитує інтернет-журнал Deadline.

"Media Rights Capital і Netflix сильно стурбовані новинами, які стосуються Кевіна Спейсі. Після викриттів представники керівництва обох компаній прибули в Балтімор, щоб зустрітися з акторами та знімальною групою і переконатися, що вони як і раніше відчувають себе в безпеці. Як було заплановано заздалегідь, Кевін Спейсі не працює зараз на знімальному майданчику", — йдеться в заяві.

У свою чергу, творець серіалу "Картковий будиночок" Бо Уіллімон також висловив в Twitter свою думку з приводу звинувачень, зроблених Ентоні Реппом проти Кевіна Спейсі.

"Історія Ентоні Реппа викликає глибоке занепокоєння. У свій час я працював з Кевіном Спейсі в проекті "Картковий будиночок". Я не був свідком і не знав про якусь недоречну поведінку на знімальному майданчику. Тим не менш, я серйозно ставлюся до такого роду повідомлень, і це не виняток. Я співчуваю містерові Реппу, і я підтримую його сміливість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.

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31 10 2017 20:59
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