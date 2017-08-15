CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Стокгольма невідомий відкрив вогонь і поранив двох людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомий влаштував стрілянину у Стокгольмі, є загиблий
Поліція проводить пошуки нападника
Фото: 24tv.ua
Поліція отримала повідомлення очевидців про стрілянину в районі площі Остберг близько 15.00 за місцевим часом.
Про це повідомляє видання Svenska Dagbladet.
Правоохоронці, що прибули на місце події, знайшли там двох людей з вогнепальними пораненнями, яких одразу відвезли до лікарні.
Однак у лікарні один поранений помер, другий – у важкому стані.
Поліція проводить пошуки нападника. Повідомляється, що він був у масці і втік на автомобілі Toyota.
Нагадаємо, у Швеції в будинку профспілок сталася стрілянина внаслідок якої троє людей постраждали.
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