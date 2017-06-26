Незалежний аудитор підтвердив низьку якість кредитного портфеля "ПриватБанку"

Аудитори визначили потребу у формуванні додаткового резерву ще на 10 млрд гривень

Незалежний аудитор Ernst&Young (EY) підтвердив низьку якість кредитного портфеля "ПриватБанку".

Згідно з фінансовою звітністю банку, підтвердженою аудиторами EY, станом на 31 грудня 2016 року, резерв на знецінення кредитів юридичним особам було збільшено на 155,9 млрд грн, повідомляє сайт Національного банку.

Крім того, аудитори визначили потребу у формуванні додаткового резерву ще на 10 млрд грн, що в підсумку призвело до від'ємного значення балансового капіталу банку в 882 млн грн станом на кінець 2016 року.

"Аудитор не підтвердив фінансові результати і грошові потоки банку через те, що не зміг отримати достатні аудиторські докази щодо періоду, в якому відбулося знецінення кредитів та авансів клієнтам. Такий висновок свідчить про те, що фінансові проблеми в "ПриватБанку" почалися задовго до 2016 року", - наголошено в повідомленні.

Також EY провела аналіз потреби банку в капіталі, за результатами якого було визначено, що банку знадобиться додаткове вливання капіталу від держави, як наслідок дій попередніх власників і менеджменту.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.