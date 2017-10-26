Нідерланди дозволили не розсекречувати документи у справі МН-17
Відповідне рішення винесене Державною радою Нідерландів, повідомляють "Українські новини".
Держрада частково скасувала рішення нижчого суду, який вимагав публікації відомостей щодо розслідування катастрофи MH-17.
Відповідно до рішення Держради Нідерландів, "право уряду на таємність своєї діяльності, єдність державної політики й чутливість питання переважають важливість розкриття інформації".
Це рішення стало відповіддю на скарги голландських ЗМІ, зокрема, газети Volkskrant і телеканалів RTL і NOS, на складнощі з отриманням інформації про розслідування катастрофи.
Як відомо, у вересні Україна підписала міжурядовий меморандум з Австралією, Бельгією, Малайзією і Нідерландами про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 у липні 2014 року над захопленою проросійськими бойовиками Донецькою областю.
Раніше повідомлялося, що Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила нове фото, яке підтверджує, що "Бук", який збив влітку 2014 року Boeing 777, був приписаний до російської зенітно-ракетної бригади.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
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