Нідерланди дозволили не розсекречувати документи у справі МН-17

Нідерланди дозволили не розсекречувати документи щодо катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у липні 2014 року в Донецькій області.

Китайські родичі пасажирів зниклого Boeing-777 Malaysia Airlines беруть участь у молебні біля готелю Metro Park Hotel у Пекіні 8 квітня 2014 року. Пошуки лайнера, який, ймовірно, затонув в Індійському океані, тривають п'ятий тиждень, у них бере участь флот і авіація сімох країн. Фото: AFP

Відповідне рішення винесене Державною радою Нідерландів, повідомляють "Українські новини".

Держрада частково скасувала рішення нижчого суду, який вимагав публікації відомостей щодо розслідування катастрофи MH-17.

Відповідно до рішення Держради Нідерландів, "право уряду на таємність своєї діяльності, єдність державної політики й чутливість питання переважають важливість розкриття інформації".

Це рішення стало відповіддю на скарги голландських ЗМІ, зокрема, газети Volkskrant і телеканалів RTL і NOS, на складнощі з отриманням інформації про розслідування катастрофи.

Як відомо, у вересні Україна підписала міжурядовий меморандум з Австралією, Бельгією, Малайзією і Нідерландами про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 у липні 2014 року над захопленою проросійськими бойовиками Донецькою областю.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила нове фото, яке підтверджує, що "Бук", який збив влітку 2014 року Boeing 777, був приписаний до російської зенітно-ракетної бригади.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.