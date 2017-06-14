Нідерланди опублікували закон про асоціацію України з Євросоюзом

Напередодні закон про асоціацію був підписаний Міністрерством юстиції Нідерландів

Підписаний королем Нідерландів закон, яким ратифікується Угода про асоціацію між ЄС та Україною вже опублікований на сайті уряду Нідерландів.

Про це повідомляється на сайті Officielebekendmakingen.nl.

Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асаціацію між ЄС та Україною набере чинності на наступний день з дати його офіційного опублікування, тобто 15 червня.

Напередодні закон про асоціацію був підписаний Міністрерством юстиції Нідерландів.

Раніше документ погодив король Нідерланів.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.