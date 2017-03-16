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Нідерланди після Brexit та виборів у США сказали "стоп" неправильному популізму, - Рютте

Прем'єр вже отримав вітання від лідерів європейських країн
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував перемогу його партії на парламентських виборах.
Нідерланди після Brexit та виборів у США сказали "стоп" неправильному популізму, - Рютте Марк Рютте. Фото: DPA

Після того, як стало відомо, що його партія отримує більшість місць у парламенті, Рютте заявив, що своїм голосуванням Нідерланди сказали "стоп" неправильному популізму, повідомляє Reuters.

"Це також ніч, коли Нідерланди після Brexit, після американських виборів сказали "стоп" неправильному популізму", - заявив Рютте.

Повідомляється, що Рютте отримав вітання від лідерів європейських країн, а з деякими встиг поспілкуватися.

"Схоже, що Народна партія за свободу і демократію буде найбільшою партією в Нідерландах в третій раз поспіль", - сказав він.

Варто відзначити, що очолювана прем'єр-міністром країни Марком Рютте Народна партія за свободу і демократію отримає 31 зі 150 місць в парламенті проти 19 у Партії свободи Вілдерса.

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