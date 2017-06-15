Нідерланди завершили ратифікацію угоди про асоціацію "Україна-ЄС"

Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Далі, за його словами, має відбутися ратифікація Євроатомом та формальне рішення Ради ЄС.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Напередодні підписаний королем Нідерландів закон, яким ратифікується Угода про асоціацію між ЄС та Україною був опублікований на сайті уряду Нідерландів.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.