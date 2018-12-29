Німеччина схвалила будівництво підводного тунелю в Данію за 8 млрд доларів
18-кілометровий тунель Fehmarnbelt пройде під протокою Ферман-Бельт на глибині 16 метрів і з'єднає датський острів Лолланн з островом Фемарн на німецькій стороні, повідомляє Reuters.
Очікувалося, що його будівництво повинно завершитися в 2024 році, але початок робіт було затримано через екологічні протести в Німеччині.
Фемарн вже пов'язаний автомобільною дорогою з материковою частиною Німеччини, але новий тунель значно прискорить автомобільне і залізничне сполучення від німецьких міст Гамбург, Бремен і Ганновер до датської столиці Копенгагена і шведського міста Мальме.
Проект включає в себе автомагістраль з чотирма смугами і залізницю з двома коліями. Він частково фінансується Європейським Союзом.
Нагадаємо, що мер Генуї пообіцяв збудувати до Різдва 2019 року новий міст замість того, що зруйнувався у серпні і під уламками якого загинули 43 людини.
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