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Німеччина схвалила будівництво підводного тунелю в Данію за 8 млрд доларів

Проект включає в себе автомагістраль з чотирма смугами і залізницю з двома коліями
Німецька влада схвалила будівництво залізничного і автомобільного тунелю вартістю $8 мільярдів, який з'єднає Данію і Німеччину.
Німеччина схвалила будівництво підводного тунелю в Данію за 8 млрд доларів фото - femern.com

18-кілометровий тунель Fehmarnbelt пройде під протокою Ферман-Бельт на глибині 16 метрів і з'єднає датський острів Лолланн з островом Фемарн на німецькій стороні, повідомляє Reuters.

Очікувалося, що його будівництво повинно завершитися в 2024 році, але початок робіт було затримано через екологічні протести в Німеччині.

Фемарн вже пов'язаний автомобільною дорогою з материковою частиною Німеччини, але новий тунель значно прискорить автомобільне і залізничне сполучення від німецьких міст Гамбург, Бремен і Ганновер до датської столиці Копенгагена і шведського міста Мальме.

Проект включає в себе автомагістраль з чотирма смугами і залізницю з двома коліями. Він частково фінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, що мер Генуї пообіцяв збудувати до Різдва 2019 року новий міст замість того, що зруйнувався у серпні і під уламками якого загинули 43 людини.

 

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29 12 2018 22:26
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