Німецький уряд затвердив визначення "антисемітизму"

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр (Thomas de Maiziere) нагадав про те, що боротьба з антисемітизмом є однією з основоположних державних ідей в Німеччині

Уряд ФРН в середу, 20 вересня, офіційно схвалив визначення антисемітизму, розроблене Міжнародною організацією зі співробітництва в увічненні і вивченні Голокосту (IHRA).

Згідно зі схваленим урядом ФРН визначенням, "антисемітизм - це певне сприйняття євреїв, яке може виражатися в ненависті по відношенню до євреїв. Антисемітизм словом чи ділом спрямований проти окремих осіб єврейського або неєврейського походження і/або їх майна, а також проти єврейських громадських організацій чи релігійних об'єктів", пише DW.com.

Це поняття у травні 2016 року визначили 31 держава, які є членами IHRA. Дефініція уже схвалена Ізраїлем, Великобританією, Австрією та Румунією. Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр (Thomas de Maiziere) нагадав про те, що боротьба з антисемітизмом є однією з основоположних державних ідей в Німеччині.

"Ми, німці, особливо пильні, коли антисемітизм загрожує поширитися в нашій країні. Нас спонукає до цього історія, яка найжахливішим способом назавжди привела нас до усвідомлення того, до яких жорстокостей може призвести антисемітизм", - заявив міністр у Берліні після засідання уряду.

Де Мез'єр зазначив, що метою прийняття міжнародної дефініції антисемітизму є якнайшвидше розпізнавання різних проявів антисемітизму і боротьба з ними. Нове визначення буде особливо послідовно застосовуватися в навчальних закладах Німеччини, а також в сфері юстиції та виконавчої влади.

Як повідомляв iPress.ua, австрійський суд засудив до 12 місяців умовного ув'язнення 34-річного чоловіка, який образливо висловлювався на адресу євреїв та мусульман у соцемережі Facebook.