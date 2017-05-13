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Новим військовим прокурором сил АТО став Олег Сенюк

Сенюк змінив на цій посаді Костянтина Кулика
У п'ятницю, 12 травня в Краматорську представили нового військового прокурора сил АТО.
Новим військовим прокурором сил АТО став Олег Сенюк Олег Сенюк. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Ним став полковник юстиції Олег Сенюк, який раніше очолював військову прокуратуру Західного регіону України, повідомляє сайт Генпрокуратури.

Сенюк змінив на цій посаді Костянтина Кулика.

Новому прокурору сил АТО 37 років (народився 25 травня 1979 року). Він закінчив Львівський національний університет імені Франка. Потім працював на різних прокурорських посадах у Львові та Києві.

З 24 березня 2015 року був призначений військовим прокурором Західного регіону.

Нагадаємо, що обвинувачений у незаконному збагаченні прокурор АТО Костянтин Кулик був переведений до Генеральної прокуратури на посаду заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.

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