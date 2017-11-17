Новий глава Держбюро розслідувань - кум Пашинського, - Борислав Береза

Нардеп припускає, що через Романа Трубу можуть початися конфлікти між ДБР, НАБУ і НАЗК

Позафракційний народний депутат Борислав Береза ​​передбачає, що після призначення "кума Пашинського" Романа Труби директором Державного бюро розслідувань можуть початися конфлікти між ДБР, Національним антикорупційним бюро і Національним агентством з питань запобігання корупції.

"З огляду на, що народ вгадав, чий кум очолив ДБР, а з'ясувалося, що це кум Пашинського, то у мене виникло питання. Хтось розуміє яке тепер почнеться рубилово між НАБУ, НАЗК і ДБР? Веселі часи настали", - пише Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що 16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.

Довідка: Роман Труба родом зі Львова, навчався на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка, працював у прокуратурі Франківського району міста Львова, обласній прокуратурі. Був прокурором Пустомитівського району. Далі перебрався до Києва в ГПУ, де очолював різні слідчі управління. Зі Львова до Києва його перевів після перемоги Майдану земляк - тодішній в.о. генпрокурора Олег Махніцький. Труба обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління - начальника управління з розслідувань особливо важливих справ ГПУ. Про це можна дізнатися з його офіційної біографії на сайті Уряду.

Після призначення генпрокурором Віктора Шокіна звільнився. З 2015 року очолює юридичну фірму "Сектор права".

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, Роман Труба разом з дружиною володіє двома квартирами у Львові, будинком та землею у с. Мильчиці на Городоччині. Їздить на Тойоті Авенсіс 2007 року випуску. Задекларував готівкою 84 тисячі гривень.