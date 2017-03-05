Обов'язкове страхування хочуть ввести для журналістів, - Мінінформполітики
У своєму зверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси міністр сказав, що сьогодні справи Миколи Семени і Романа Сущенко – приклади порушення прав журналістів на професію і свободу слова з боку РФ, - заявив міністр інформполітики Юрій Стець, повідомляє прес-служба відомства.
“У цей день я закликаю світове співтовариство звернути увагу на наших політичних в'язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого їх звільнення не досягти", - зазначив Стець.
Він додав, що інша сторона свободи - відповідальність, тому відомство просить журналістів усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримуватись стандартів журналістики і неупередженості висловлювань.
"Враховуючи кричущі для сучасного світу випадки безкарності і турбуючись про безпеку журналістів, незабаром МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування. Тему піднімемо разом з Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками", - заявив міністр.
За його словами, відомство планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування, дати додаткові гарантії у професійній діяльності.
Зазначимо, що Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно 3 травня, починаючи з 1994 року. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в спеціальній резолюції від 20 грудня 1993 року.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму зверненні закликав у цей день згадати всіх журналістів, які віддали своє життя за правду.
Нагадаємо, Україна піднялася на пʼять сходинок у рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів".
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