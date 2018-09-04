ОБСЄ розкритикувала вибори в Угорщині
"Надмірні витрати уряду на рекламу, що посилила меседжі передвиборної кампанії правлячої коаліції, підірвали можливості суперників конкурувати на рівних", – сказав спостерігач ОБСЄ за виборами Дуглас Вейк на прес-конференції в Будапешті, пише DW.
Він також зазначив, що політичній дискусії у країні перешкоджали "залякування та ксенофобська риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії".
Вейк вказав і на обмеження, які мали місце, за дотримання загалом основних прав громадян.
"Основні права і свободи в цілому були дотримані, але вони реалізовувалися в несприятливій атмосфері (...) Доступ до інформації, а також свобода ЗМІ та зібрань були обмежені, зокрема нещодавніми змінами до законодавства", – додав Дуглас Вейк.
Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. За попередніми результатами, коаліція прем’єра отримає в парламенті дві третини місць – 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20% голосів, – 27 місць, а соціалісти з результатом 12% голосів, – 19 місць.
Явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.
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