CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували неподалік від Донецька надводну ракетну систему 9K33 Osa.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ зафіксували в Донецькій обл. надводну ракетну систему
Крім цього, було виявлено три самохідні гаубиці і 26 танків
Фото: facebook.com/oscesmm
"За межами позначених місць зберігання в контрольованих урядом районах СММ побачила надводну ракетну систему (9K33 Osa) біля Бахмута (раніше Артемівськ, за 67 км на північ від Донецька)", - йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.
Крім цього, на окупованій території спостерігачі виявили 3 самохідні гаубиці і 15 танків недалеко від села Тернове, а в Мануїлівці було знайдено 11 танків.
Раніше, місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.
Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.
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05 10 2017 19:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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