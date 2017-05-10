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ОБСЄ зафіксували в Донецькій обл. надводну ракетну систему

Крім цього, було виявлено три самохідні гаубиці і 26 танків
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували неподалік від Донецька надводну ракетну систему 9K33 Osa.
ОБСЄ зафіксували в Донецькій обл. надводну ракетну систему Фото: facebook.com/oscesmm

"За межами позначених місць зберігання в контрольованих урядом районах СММ побачила надводну ракетну систему (9K33 Osa) біля Бахмута (раніше Артемівськ, за 67 км на північ від Донецька)", - йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Крім цього, на окупованій території спостерігачі виявили 3 самохідні гаубиці і 15 танків недалеко від села Тернове, а в Мануїлівці було знайдено 11 танків.

Раніше, місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.

Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.


 

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05 10 2017 19:18
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