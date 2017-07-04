ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів на Донбасі

Протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі.

"Сторони, зокрема ті, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, часто відмовляються дозволяти робити нам нашу роботу, вони перешкоджають нашій роботі з моніторингу, вони власне підривають нашу здатність верифікувати виконання досягнутих домовленостей, тим самим вони відмовляють собі відновити довіру, якої їм так бракує", – заявив Хуг.

Про це передає "Радіо Свобода".

За його словами, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів, 9 разів – у підконтрольних українському уряду районах та 20 разів у районах, що не контролюються урядом.

"У двох випадках у підконтрольних так завній "ДНР" районах були здійснені постріли в безпосередній близькості від спостерігачів", – додав він.

Представник ОБСЄ зазначив, що протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії.

3 квітня невідомі особи на контрольованій террористами території Донецької області, проїжджаючи повз патруль СММ ОБСЄ і вигукуючи образи на їхню адресу, відкрили вогонь із автоматичної зброї.