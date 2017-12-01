Одеську ОДА очолив Максим Степанов

Глава держави Петро Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Максима Степанова.

"Моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, Максима Степанова, є правильним рішенням", - заявив Порошенко, повыдомляє Еспресо.TV.

Він розповів, що Степанов має дві вищі освіти.

"Людина, яка не нова на Одещині, яка має досвід роботи в якості першого заступника голови ОДА, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка готова брати на себе зобов'язання і їх чітко виконувати", - розповів Порошенко.

Раніше Степанов очолював поліграфкомбінат "Україна".

Нагадаємо, що український уряд на засіданні 21 грудня схвалив призначення нового голови Одеської обласної державної адміністрації.

Максиму Степанову 39 років. У 1999-2001 роках був заступником гендиректора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України", наступні два роки - заступником гендиректора ЗАТ "Промислово-фінансова компанія "Віче".

З 2003 по 2004 рік обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України, а наступні чотири роки – голови ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз".

З 2008 року до весни 2010 року Степанов працював першим заступником губернатора Одеської області Миколи Сердюка. Коли до влади прийшов Янукович, Степанов був звільнений разом з Сердюком. В Одеській ОДА його згадують як хорошого фахівця, організатора та ерудованого керівника.

З грудня 2011 року Максим Степанов працює директором поліграфкомбінату "Україна". Це держпідприємство займається, серед іншого, друком паспортів, прав та інших офіційних документів. Зокрема, саме поліграфкомбінату "Україна" було доручено виготовлення біометричних паспортів нового зразка, у зв'язку з чим підприємство і Максим Степанов опинилися в центрі уваги. Критики стверджували, що ціна на документ формується непрозоро і що процес виготовлення паспортів корумпований. Сам Степанов ці звинувачення заперечував, стверджуючи, що спроби дискредитувати поліграфкомбінат "Україна" – це замовлення. Степанов отримав премію "Людина року – 2015" в номінації "Менеджер року" за його досягнення на посаді директора поліграфкомбінату "Україна".

За даними "Радіо Свобода", Максим Степанов має спільний бізнес з Леонідом Юрушевичем, який спонсорував виборчі кампанії Арсенія Яценюка. Згідно з Реєстром юридичних і фізичних осіб, Максим Степанов має частку у розмірі 61% в ТОВ "Республіканський правовий союз". Іншим засновником компанії є Леонід Юрушев, який має 30%.

Нагадаємо, що колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі подав у відставку на початку листопада.