Одеський припортовий завод відновить роботу
Зупинка виробничої діяльності підприємства була пов'язана з проведенням технічних робіт.
"Орієнтовно плануємо вийти з ремонту агрегатів карбаміду і аміаку 8-10 жовтня", - розповів в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко, повідомляє "Українська служба інформації".
Також повідомляється, що ОПЗ уклав контракт про постачання природного газу з приватною фірмою. Газ буде постачатися за давальницькою схемою. На ОПЗ заявляють, що ціна газу буде нижчою за ту, яку пропонує промисловим споживачам НАК Нафтогаз України, і становитиме 7600 грн за 1 тис. кубометрів.
"Через те, що нам не вистачає оборотних коштів, ми можемо зараз працювати тільки за давальницькою схемою. Газ в обмін на аміак", - зазначив Назаренко.
За даними керівництва ОПЗ, за січень-серпень 2017 року в Україну було поставлено мінеральних добрив на 720 млн доларів. Близько 360 млн доларів припадало на поставку азотних добрив (виробляються з аміаку, виробленого на ОПЗ). При цьому за січень-серпень з країни було експортовано мінеральних добрив тільки на 70 млн доларів.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.
Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.
Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.
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