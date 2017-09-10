Одеський припортовий завод відновить роботу

Одеський припортовий завод готується відновити роботу після трьох місяців простою.

Зупинка виробничої діяльності підприємства була пов'язана з проведенням технічних робіт.

"Орієнтовно плануємо вийти з ремонту агрегатів карбаміду і аміаку 8-10 жовтня", - розповів в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко, повідомляє "Українська служба інформації".

Також повідомляється, що ОПЗ уклав контракт про постачання природного газу з приватною фірмою. Газ буде постачатися за давальницькою схемою. На ОПЗ заявляють, що ціна газу буде нижчою за ту, яку пропонує промисловим споживачам НАК Нафтогаз України, і становитиме 7600 грн за 1 тис. кубометрів.

"Через те, що нам не вистачає оборотних коштів, ми можемо зараз працювати тільки за давальницькою схемою. Газ в обмін на аміак", - зазначив Назаренко.

За даними керівництва ОПЗ, за січень-серпень 2017 року в Україну було поставлено мінеральних добрив на 720 млн доларів. Близько 360 млн доларів припадало на поставку азотних добрив (виробляються з аміаку, виробленого на ОПЗ). При цьому за січень-серпень з країни було експортовано мінеральних добрив тільки на 70 млн доларів.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.

Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.

Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.