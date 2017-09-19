Одного з фігурантів "справи 2 травня", якого виправдав суд, сильно покалічили

Один із фігурантів "справи 2 травня", яких суд Чорноморська 18 вересня виправдав та звільнив, став жертвою нападу.

Напад стався в Овідіополі. Євгену Грищуку пробили голову, повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в поліції.

Також зазначено, що чоловіка госпіталізували.

Нагадаємо, що Іллічівський міський суд у Чорноморську визнав невинними підсудних у справі про події 2 травня в Одесі у справі про масові заворушення.

Однак проросійських учасників трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова відразу затримали. Тепер ними зайнялася Служба безпеки України. Співробітники СБУ і прокуратури зайшли в залу суду, де зачитували виправдальний вирок, щоб оголосити їм про нову підозру

У той же час під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

В результаті зіткнення поліції з протестувальниками під будівлею суду в Чорноморську, де були виправдані фігуранти "справи 2 травня", постраждали щонайменше 20 правоохоронців.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.