Одного з керівників поліції Одещини викрили на хабарництві

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу

Керівника підрозділу одного із райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області затримали під час отримання хабаря.

Поліцейського було викрито на систематичних хабарах співробітниками СБУ спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань, повідомляє прес-центр Служби безпеки України 9 січня.

"Підполковник поліції налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення комерційної діяльності. Вартість "послуг" зловмисника становила від 300 доларів щомісяця з одного торговельного місця", - зазначили в СБУ.

Також співробітники СБУ задокументували факт вимагання від приватного підприємця 4000 доларів - за вказану суму посадовець обіцяв сприяння у визнанні родича комерсанта непридатним до військової служби.

"Поліцейського затримали на робочому місці під час отримання 3800 доларів – чергового траншу хабара. Раніше оперативники спецслужби зафіксували одержання зловмисником неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.