Одного з керівників поліції Одещини викрили на хабарництві
Поліцейського було викрито на систематичних хабарах співробітниками СБУ спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань, повідомляє прес-центр Служби безпеки України 9 січня.
"Підполковник поліції налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення комерційної діяльності. Вартість "послуг" зловмисника становила від 300 доларів щомісяця з одного торговельного місця", - зазначили в СБУ.
Також співробітники СБУ задокументували факт вимагання від приватного підприємця 4000 доларів - за вказану суму посадовець обіцяв сприяння у визнанні родича комерсанта непридатним до військової служби.
"Поліцейського затримали на робочому місці під час отримання 3800 доларів – чергового траншу хабара. Раніше оперативники спецслужби зафіксували одержання зловмисником неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала голову Сокальської районної державної адміністрації Романа Токая на хабарі.
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