Одностатеві шлюби тепер легальні в усіх штатах Мексики Вся країна сяє величезною веселкою. Жити з гідністю та загальнолюдськими правами. Кохання є кохання

У Мексиці законодавці штату Тамауліпас проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів. Тепер такі союзи дозволені на всій території країни.

Фото: Associated Press

Про це пише Independent. Зміни до Цивільного кодексу штату прийняли 23 голосами "за". 12 людей були проти, а двоє утрималися. Голова Верховного суду Артуро Залдівар привітав результати голосування. "Вся країна сяє величезною веселкою. Жити з гідністю та загальнолюдськими правами. Кохання є кохання", – написав він у Twitter. Нагадаємо, що в Україні набрала необхідні 25 000 голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів

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