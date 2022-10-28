CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мексиці законодавці штату Тамауліпас проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів. Тепер такі союзи дозволені на всій території країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одностатеві шлюби тепер легальні в усіх штатах Мексики
Вся країна сяє величезною веселкою. Жити з гідністю та загальнолюдськими правами. Кохання є кохання
Фото: Associated Press
Про це пише Independent.
Зміни до Цивільного кодексу штату прийняли 23 голосами "за". 12 людей були проти, а двоє утрималися.
Голова Верховного суду Артуро Залдівар привітав результати голосування.
"Вся країна сяє величезною веселкою. Жити з гідністю та загальнолюдськими правами. Кохання є кохання", – написав він у Twitter.
Нагадаємо, що в Україні набрала необхідні 25 000 голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів.
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28 10 2022 18:52 МЕДІА
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