Один із нападників на Мустафу Найєма втік у Баку

Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих Найємом травм буде призначена та проведена після завершення його лікування

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Мустафа Найєм у вівторок ввечері заявив, що один з дорожніх хуліганів, який брав участь в нападі на нього, зумів покинути Україну і вилетіти в Баку.

"Адреси реєстрації підозрюваного поліції були відомі, самого зловмисника вже ідентифікували і обіцяли знайти, але тільки що з'ясувалося, що він зник і встиг відлетіти в Баку рейсом з Борисполя", – повідомив Найєм увечері 1 травня.

За його словами, автомобіль BMW (АА 9559 МІ), на якому він приїхав, операція "перехоплення" не зафіксувала і досі ніде не виявила.

"Хоча все відбувалося в один і той же час і другу машину знайшли. Відео відстеження автомобіля у слідства немає, і воно не вимагалось. Окрім цього сам автомобіль був оголошений в розшук з великим запізненням", – зазначив нардеп.

Мустафа Найєм також зауважив, що підозрюваним пред'явили підозру за ст. 296 Кримінального кодексу України.

"Хоча - підкреслюю – спочатку всі четверо проходили за ст. 122 (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), оскільки епізодів побиття було два і участь в них брали кілька людей", – повідомив він.

Найєм додав, що слідство "дотепер не звернулося до суду з проведення мені судово-медичної експертизи і доступу до матеріалів медичного обстеження".

"Без цих звернень та експертиз матеріали для передачі справи до суду будуть неповними. При цьому нам підтвердили, що чергові судді Шевченківського суду сьогодні (1 травня, – ред.) були на робочому місці", – додав депутат.

"Я знаю, що на кількох людей у різних структурах вже вийшли з пропозицією домовитися – справу зам'яти, затриманих відпустити і спустити на гальмах. Я щиро сподіваюся, що і слідчі, і прокуратура зараз грають на стороні закону, а не тих, хто домовляється", – підсумував політик.

Інформацію про втечу підозрюваного підтвердили у прокуратурі Києва. Як інформує "Громадське", саме цей чоловік, за даними слідства, наніс депутатові удар, який спричинив перелом щелепи, але "по гарячих слідах затримати його не вдалося".

"На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через 2 години після сутички, а саме о 19:38 30 квітня 2018 року перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку покинув територію України", – йдеться в повідомленні.

"Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо", – додали у прокуратурі.

Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих Найємом травм буде призначена та проведена після завершення його лікування у медичному закладі, додали в прокуратурі.

Нагадаємо, київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").