Учасникам конфлікту, у якому постраждав Найєм, оголосили підозру

Учасникам конфлікту, у якому постраждав народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм, оголосили підозру.

Трьом затриманим чоловікам інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Вони 1996 і 1999 років народження, двоє з них мають громадянство Росії та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру Києва.

Також прокуратура повідомила, що підозру заочно оголосили ще одному чоловіку, який вдарив народного депутата. Його дії кваліфікували як "умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження".

"Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук", – заявили в прокуратурі.