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Один з кандидатів на посаду судді ВСУ попросив Порошенка відтермінувати його призначення, - ЗМІ

Прохання мотивується бажанням кандидата "уникнути будь-яких сумнівів щодо його кандидатури"
Кандидат на посаду судді Верховного суду України Сергій Слинько подав заяву на ім'я Президента Петра Порошенка з проханням відтермінувати своє призначення.
Один з кандидатів на посаду судді ВСУ попросив Порошенка відтермінувати його призначення, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до Верховного суду.

Як йдеться в заяві, прохання мотивується бажанням кандидата "уникнути будь-яких сумнівів щодо його кандидатури".

Зазначається, що Слинько ініціював перевірку законності його дій як судді у кримінальній справі, що має суспільний резонанс, про звільнення з-під варти особи в 2003 році.

За даними ЗМІ, йдеться про участь Слинька в судовому процесі над генералом Олексієм Пукачем, засудженим за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив 114 суддів нового Верховного суду.

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11 11 2017 16:34
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