ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат на посаду судді Верховного суду України Сергій Слинько подав заяву на ім'я Президента Петра Порошенка з проханням відтермінувати своє призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один з кандидатів на посаду судді ВСУ попросив Порошенка відтермінувати його призначення, - ЗМІ
Прохання мотивується бажанням кандидата "уникнути будь-яких сумнівів щодо його кандидатури"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до Верховного суду.
Як йдеться в заяві, прохання мотивується бажанням кандидата "уникнути будь-яких сумнівів щодо його кандидатури".
Зазначається, що Слинько ініціював перевірку законності його дій як судді у кримінальній справі, що має суспільний резонанс, про звільнення з-під варти особи в 2003 році.
За даними ЗМІ, йдеться про участь Слинька в судовому процесі над генералом Олексієм Пукачем, засудженим за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив 114 суддів нового Верховного суду.
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