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Один з росіян, яких захопили у полон бойовики ІДІЛ раніше воював на Донбасі

За словами його брата, йому регулярно видавали медалі за бойові дії на Донбасі
Російський найманець Григорій Цуркану, який потрапив в полон до бойовиків ІДІЛ в Сирії, в 2014 році воював на Донбасі.
Один з росіян, яких захопили у полон бойовики ІДІЛ раніше воював на Донбасі Фото: скріншот

"Ви знаєте, медалі-то йому давали. Я знаю, що він кудись їздив, йому регулярно медалі видавали за бойові дії в Донбасі. У нас все чомусь напівзаходи якісь. Офіційно нічого не говорять, кудись запрошують . Дають ордена, бойові медалі, і в той же час тебе кидають, трохи що не так", - розповів "Радіо Свобода" його брат Роман Цуркану, ґ відповідаючи на питання, чи буде намагатися контактувати з Міністерством оборони РФ з приводу брата.

Він розповів, що Григорій Цуркану двічі був на Донбасі в 2014 році.

"Вони як раз добре дали там укропам просратися. Вони-то їх погнали, тільки товариш Путін, блін, у нас перемир'я уклав. Брат мені говорив, там тисячі наших хлопців загинули", - заявив він.

Нагадаємо, бойовики ІДІЛ повідомили, що до них в полон потрапили двоє росіян, ще 28 вересня. 

3 жовтня інформаційне агентство бойовиків опублікувало відео з полоненими росіянами Романом Заболотним та Григорієм Цуркану.

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