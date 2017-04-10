Один з росіян, яких захопили у полон бойовики ІДІЛ раніше воював на Донбасі
"Ви знаєте, медалі-то йому давали. Я знаю, що він кудись їздив, йому регулярно медалі видавали за бойові дії в Донбасі. У нас все чомусь напівзаходи якісь. Офіційно нічого не говорять, кудись запрошують . Дають ордена, бойові медалі, і в той же час тебе кидають, трохи що не так", - розповів "Радіо Свобода" його брат Роман Цуркану, ґ відповідаючи на питання, чи буде намагатися контактувати з Міністерством оборони РФ з приводу брата.
Він розповів, що Григорій Цуркану двічі був на Донбасі в 2014 році.
"Вони як раз добре дали там укропам просратися. Вони-то їх погнали, тільки товариш Путін, блін, у нас перемир'я уклав. Брат мені говорив, там тисячі наших хлопців загинули", - заявив він.
Нагадаємо, бойовики ІДІЛ повідомили, що до них в полон потрапили двоє росіян, ще 28 вересня.
3 жовтня інформаційне агентство бойовиків опублікувало відео з полоненими росіянами Романом Заболотним та Григорієм Цуркану.
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