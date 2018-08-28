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Одинадцять учасників боїв за Іловайськ досі перебувають у полоні в бойовиків, - Генштаб

Ще 84 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти
Одинадцять українських військових досі перебувають у полоні у бойовиків після трагедії під Іловайськом.
Одинадцять учасників боїв за Іловайськ досі перебувають у полоні в бойовиків, - Генштаб Фото: medium.com

"Ми знаємо, що 128 (військовослужбовців, – ред.) опинилися в полоні. Якщо я не помиляюся, 11 військовослужбовців та працівників Міністерства внутрішніх справ по епізоду боїв під Іловайськом поки перебувають у полоні", - розповів начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, 158 бійців вважалися зниклими безвісти внаслідок подій під Іловайськом.

"Станом на вчора, 84 військовослужбовців Збройних сил України (вважаються зниклими без вісті, - ред.)", - уточнив Ноздрачов.

При цьому він додав, що в це число зниклих без вести входять тіла та їх фрагменти, які в цей час не можуть бути ідентифіковані.

"В моргах зараз знаходяться – якщо ми беремо етап саме Іловайських боїв – ще 15 безвісти зниклих, яких ми поки не можемо ідентифікувати", - сказав представник ЗСУ.

За інформацією, наданою на прес-конференції, під Іловайськом в серпні 2014 року загинуло 366 українських бійців, серед них – 150 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

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28 08 2018 15:57
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