Охендовського визнали потерпілим у справі з НАБУ

Генеральна прокуратура України визнала голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського потерпілим у провадженні щодо незаконного притягнення його як завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності.

"16 березня слідчий Генеральної прокуратури України вручив мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного притягнення мене до кримінальної відповідальності службовими та посадовими особами антикорупційного бюро. Після вручення пам’ятки відбувся перший допит мене як потерпілого", - зазначив голова ЦВК, інформує прес-служба відомства.

При цьому Охендовський відмовився назвати прізвища осіб, яких він вважає причетними до фабрикації справи проти нього і про яких він повідомив у ГПУ.

"Я не планую вчиняти злочин… розголошувати дані досудового слідства. Ті детективи, які хотіли стати знаменитими та зробити кар’єру шляхом фабрикування справи проти мене та пред’явлення мені необґрунтованої підозри, обов’язково стануть знаменитими, хоча і без подальшого кар’єрного росту. Але відбудеться це… у відкритих судових засіданнях", - підкреслив він.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.