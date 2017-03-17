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Охендовського визнали потерпілим у справі з НАБУ

Вчора голову ЦВК допитали як потерпілого
Генеральна прокуратура України визнала голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського потерпілим у провадженні щодо незаконного притягнення його як завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності.
Охендовського визнали потерпілим у справі з НАБУ Михайло Охендовський. Фото: gazeta.dt.ua

"16 березня слідчий Генеральної прокуратури України вручив мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного притягнення мене до кримінальної відповідальності службовими та посадовими особами антикорупційного бюро. Після вручення пам’ятки відбувся перший допит мене як потерпілого", - зазначив голова ЦВК, інформує прес-служба відомства.

При цьому Охендовський відмовився назвати прізвища осіб, яких він вважає причетними до фабрикації справи проти нього і про яких він повідомив у ГПУ.

"Я не планую вчиняти злочин… розголошувати дані досудового слідства. Ті детективи, які хотіли стати знаменитими та зробити кар’єру шляхом фабрикування справи проти мене та пред’явлення мені необґрунтованої підозри, обов’язково стануть знаменитими, хоча і без подальшого кар’єрного росту. Але відбудеться це… у відкритих судових засіданнях", - підкреслив він.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

Відтак, слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.
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