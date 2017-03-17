Охендовського визнали потерпілим у справі з НАБУ
"16 березня слідчий Генеральної прокуратури України вручив мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного притягнення мене до кримінальної відповідальності службовими та посадовими особами антикорупційного бюро. Після вручення пам’ятки відбувся перший допит мене як потерпілого", - зазначив голова ЦВК, інформує прес-служба відомства.
При цьому Охендовський відмовився назвати прізвища осіб, яких він вважає причетними до фабрикації справи проти нього і про яких він повідомив у ГПУ.
"Я не планую вчиняти злочин… розголошувати дані досудового слідства. Ті детективи, які хотіли стати знаменитими та зробити кар’єру шляхом фабрикування справи проти мене та пред’явлення мені необґрунтованої підозри, обов’язково стануть знаменитими, хоча і без подальшого кар’єрного росту. Але відбудеться це… у відкритих судових засіданнях", - підкреслив він.
Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану