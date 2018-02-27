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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Олега Сенцова знайшли у колонії в Лабитнангі, - адвокат

За інформацією джерел, сталася помилка
Український політв'язень Олег Сенцов все ще перебуває у виправній колонії №8 в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.
Олега Сенцова знайшли у колонії в Лабитнангі, - адвокат Олег Сенцов. Фото: Grani.Ru

Про це джерело повідомило адвокату Дмитру Дінзе, пише "Громадське".

За інформацією джерела, сталася помилка. У листі, відправленому Сенцову, був неправильно вказано рік народження.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що українського політв'язня Олега Сенцова немає в колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де його утримували останнім часом.

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27 02 2018 20:19
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