Олега Сенцова знайшли у колонії в Лабитнангі, - адвокат За інформацією джерел, сталася помилка

Український політв'язень Олег Сенцов все ще перебуває у виправній колонії №8 в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

Олег Сенцов. Фото: Grani.Ru

Про це джерело повідомило адвокату Дмитру Дінзе, пише "Громадське". За інформацією джерела, сталася помилка. У листі, відправленому Сенцову, був неправильно вказано рік народження. Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що українського політв'язня Олега Сенцова немає в колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де його утримували останнім часом.

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