ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнський політв'язень Олег Сенцов все ще перебуває у виправній колонії №8 в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олега Сенцова знайшли у колонії в Лабитнангі, - адвокат
За інформацією джерел, сталася помилка
Олег Сенцов. Фото: Grani.Ru
Про це джерело повідомило адвокату Дмитру Дінзе, пише "Громадське".
За інформацією джерела, сталася помилка. У листі, відправленому Сенцову, був неправильно вказано рік народження.
Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що українського політв'язня Олега Сенцова немає в колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де його утримували останнім часом.
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27 02 2018 20:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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