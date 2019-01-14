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Денісова прибула в Москву для участі в суді над полоненими моряками, - ОНОВЛЕНО

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова приїхала до Москви.
Денісова прибула в Москву для участі в суді над полоненими моряками, - ОНОВЛЕНО Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вона намагатиметься потрапити у Лефортовський суд, де 15 січня почнеться засідання з обрання запобіжного заходу полоненим українським морякам, інформує Hromadske.

Разом з омбудсменом до Москви приїхали чотири члени сімей моряків. Інші приїдуть пізніше, повідомила Денісова.

Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Оновлення:

Слідчі ФСБ Росії просять Лефортовський суд Москви, аби засідання у справі полонених українських моряків проходило в закритому режимі, повідомив координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов, інформує Hromadske.

"Рішення повинен ухвалити суд. Але, як показує практика, він підтримує такі прохання", - сказав захисник.

Крім того, ФСБ хоче, аби суд не розголошував підсумки засідання без згоди зі слідчим, повідомив адвокат Сергій Бадамшин повідомив російському федеральному агентству "ТАСС".

Зі свого боку адвокати моряків будуть подавати зустрічні клопотання, аби на суд обов’язково допустили ЗМІ, представників посольств інших держав, омбудсмена та родичів.

Попри можливу загрозу закритого засідання, до Москви прибули родичі моряків та омбудсмен України Людмила Денісова.

Нагадаємо, російські слідчі просять, аби полоненим українським морякам продовжили термін тримання під вартою до 26 квітня 2019 року.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

 
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14 01 2019 10:56
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