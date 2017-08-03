Омелян анонсував появу в Україні ще одного лоукосту
Про це оголосять на двох прес-конференціях у Львові та Києві.
"Ця компанія поінформує і про маршрути, і про своє бачення ринку", - розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі каналу "112 Україна", інформує "BBC Україна".
За словами міністра, політика лоукостів - працювати в низькому ціновому сегменті.
Водночас Омелян не уточнив, про яку компанію йдеться.
Нещодавно про плани щодо України розповідав представник європейського лоукоста Ryanair Юліуш Коморек.
"Я думаю, що найближчим часом ми оголосимо щось за цим напрямком", - сказав він польському виданню Fly4free.
За його словами "Україна - великий ринок із не дуже привабливою транспортною мережею і непередбачуваною ситуацією на кордоні.
"Я не можу сказати, ми з'явимося в Україні до кінця зимового сезону чи до наступного літнього сезону", - додав Коморек.
За словами Коморека, в першу чергу розглядаються рейси з України в Польщу, а також в інші європейські країни.
Омелян також розповів, що торік авіакомпанії в Україні перевезли на 30% пасажирів більше, ніж у 2015 році.
Загалом літаками у 2016 році користувалися 4% українців.
Нагадаємо, у січні Омелян анонсував, що у 2017 році в Україні буде літати більше авіаперевізників-лоукостерів, а також планується підписати угоду про "відкрите небо" між Україною і ЄС.
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