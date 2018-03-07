Омелян хоче звільнити до п'яти очільників облавтодорів
Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу 3 липня, Омелян заявив, що 3 липня в нього запланована зустріч з очільником Укравтодору щодо дотримання обіцянок, даних під час розгляду стану використання коштів дорожнього фонду в Житомирській області і не лише.
"Житомирська область не входить до найкращих областей за кількістю освоєння і якістю проведених робіт... Ми повинні в тих областях, які найгірші за показниками, змінити там керівників, по-іншому система працювати не буде", – цитує міністра "Українська правда".
За словами Омеляна, таких керівників буде від 3 до 5.
"Бачите, на цій роботі стаю все меншим лібералом і хочу весь час когось звільняти", – заявив він.
На зустрічі Омелян з керівником Укравтодору Славоміром Новаком обговорив ситуацію з дорогами в українських областях.
"Нараду провели. Укравтодор готує відповідні кадрові рішення", – відповіли в Мінінфраструктури на запитання про звільнення обласних чиновників.
Зі слів представника міністерства, за підсумками наради рішення про звільнення обласних очільників Укравтодору не було схвалено, наразі воно розглядається всередині самого держагентства.
27 червня Омелян опублікував графік використання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг в областях. Він заявив, що на їх утримання було передбачено 35% Дорожнього фонду. У 2018 – бюджет обласних доріг складає більше 11 млрд грн, а з 1 січня 123 000 км доріг було передано на обласний рівень.
Нагадаємо, 2 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура затримала керівників ДП "Дніпропетровський облавтодор" та ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", які вказували виконання ремонтних робіт лише "на папері".
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