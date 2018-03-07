Омелян рекомендує позбавити ліцензії туроператора, який залишив українців у Тунісі
"Зі свого боку я звернувся з рекомендацію позбавити ліцензії цю компанію і, відповідно, звернутися до правоохоронних органів", - сказав Омелян на брифінгу, передає "112 Україна".
Водночас він наголосив, що це питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі і вони будуть розглянуті 4 липня на нараді МЕРТ під головуванням Степана Кубіва.
"Ці всі питання будуть розглянуті завтра на нараді під головуванням Степана Івановича Кубіва, тому що міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідає за туристичну галузь. Тут міністерство інфраструктури може бути лише добрим порадником", - відзначив Омелян.
Своєю чергою представник авіаперевізника розповів на брифінгу, що всіх туристів було перевезено за рахунок Bravo Airways.
"Ми перевезли більше 1,5 тисячі людей, і всі ці перевезення було здійснено за рахунок компанії Bravo Airways", - повідомив він.
Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.
Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.
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