Омелян заявив, що документи щодо корупції в Укрзалізниці передані правоохоронцям

Глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в правоохоронні органів були передані документи щодо корупції в Укрзалізниці.

Про це він заявив виступаючи в ефірі 5 каналу.

За словами міністра, зловживання можуть стосуватися сфери закупівель підприємства та сфери прийняття деяких рішень.

"У НАБУ ми неодноразово передавали різні документи. Я сподіваюся, що НАБУ нарешті завершить ті слідчі дії, які вони проводять ще з минулого року. Те ж саме, я сподіваюся, завершить й СБУ. Та вони знову ж таки зможуть сказати відкрито суспільству, що ми зробили свою роботу", - заявив Омелян.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення з підпорядкування міністерства Укрзалізниці та передачі в управління Міністерству економічного розвитку та торгівлі.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.