ООН: В Україні напади з боку крайніх правих груп часто залишаються безкарними
За 28 випадків порушення прав людини, які впливають на демократичний/громадянський простір, відповідальний Уряд України: у 2 випадках напад було скоєно державними суб'єктами, а у 26 випадках влада не змогла запобігти нападам, забезпечити їх розслідування та притягнення до відповідальності винних, чиї особи відомі, йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини у частині "Демократичний/громадянський простір і основоположні свободи", повідомляє "Громадське".
За даними ООН, у зазначений період відбулося 25 нападів з боку крайніх правих груп. УВКПЛ висловило занепокоєність через те, що часто напади праворадикалів залишаються безкарними.
"Якщо такі обмеження демократичного/громадянського простору не буде усунуто, це може зашкодити легітимності президентських та парламентських виборів 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає владу України вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.
Також, спеціальний доповідач ООН щодо запобігання катувань Нільс Мельцер розповів, що після 2016 року на контрольованій Україною території стало значно менше випадків нелюдського ставлення і тортур.
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