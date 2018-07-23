CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом минулої доби, 22 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: 15 обстрілів, одного військового поранено
Один військовий дістав поранення
Фото: ООС
Один військовий дістав поранення, йдеться в ранковому зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил.
Повідомляється про прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного.
22 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
Нагадаємо, міністр міжнародного розвитку та франкофонії Марі-Клод Бібо в неділю, 22 липня, приїхала на Донбас в рамках свого візиту в Україну, щоб ознайомитися із ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил.
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23 07 2018 08:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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