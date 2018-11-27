ООС: 18 обстрілів, поранено двох бійців ЗСУ
"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Малинове противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У ході бойових дій, легкі поранення отримали двоє військовослужбовці Об'єднаних сил.
"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще трьох - поранено", - йдеться у повідомленні.
Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.
Нагадаємо, що вчора Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 9338 доопрацьований, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського, молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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