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ООС: бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню

Бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм
Бойовики 12 разів упродовж 15 грудня обстріляли позиції українських військових та продовжили використовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню Фото: ООС

Бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях військових неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селищ Гнутове, Водяне, що на Маріупольському напрямку, заявили у штабі.

Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська (що на Луганському напрямку), Новомихайлівки (що на Донецькому напрямку) та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське (що на Маріупольському напрямку).

Також, у штабі підтвердили загибель одного військового від кулі снайпера та поранення одного військового під час бойових дій.

Додамо, вдень14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.

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16 12 2018 10:02
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