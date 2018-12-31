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ООС: бойовики били з мінометів і гранатометів, двоє поранених

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення
Від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. Двоє українських військових отримали поранення.
ООС: бойовики били з мінометів і гранатометів, двоє поранених Фото:rbc.ua

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 31 грудня.

Протягом поточної доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Минулої доби, 30 грудня, бойовики два рази порушили режим припинення вогню. 

Опорні пункти українських військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.

За даними розвідки, 30 грудня 1 окупанта було знищено та 1 поранено. Поточної доби 2 бойовиків знищено та 3 поранено.

"Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.

 

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31 12 2018 08:23
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