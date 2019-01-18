ООС: два обстріли, жоден військовослужбовець не постраждав
"Двічі опорні пункти наших захисників були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера поблизу селища Гнутове в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід", - інформує прес-центр штабу ООС.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
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