ООС: два обстріли, жоден військовослужбовець не постраждав Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, обліковано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Фото: ООС

"Двічі опорні пункти наших захисників були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера поблизу селища Гнутове в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід", - інформує прес-центр штабу ООС. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію