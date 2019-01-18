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ООС: два обстріли, жоден військовослужбовець не постраждав

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, обліковано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.
ООС: два обстріли, жоден військовослужбовець не постраждав Фото: ООС

"Двічі опорні пункти наших захисників були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера поблизу селища Гнутове в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення. 

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18 01 2019 18:34
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