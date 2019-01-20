ООС: сепаратисти 16 разів відкривали вогонь

19 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок використання озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників велися: двічі – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів поблизу селища Широкине; з гранатометів – в районі населеного пункту Піски; двічі – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Марї'нка; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське; тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль; двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також з мінометів калібру 120 мм.– поблизу населеного пункту Красногорівка та з гранатометів, великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний та двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 19 січня, одного окупанта було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог здійснив обстріл позицій наших військ з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гнутове в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, що в зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.