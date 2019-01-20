Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ООС: сепаратисти 16 разів відкривали вогонь

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
19 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок використання озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: сепаратисти 16 разів відкривали вогонь Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників велися: двічі – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів поблизу селища Широкине; з гранатометів – в районі населеного пункту Піски; двічі – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Марї'нка; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське; тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль; двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також з мінометів калібру 120 мм.– поблизу населеного пункту Красногорівка та з гранатометів, великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний та двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 19 січня, одного окупанта було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог здійснив обстріл позицій наших військ з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гнутове в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, що в зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2019 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.