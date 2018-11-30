ООС: з початку доби зафіксовано чотири обстріли, втрат немає
Вдень ворог відкрив прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
У результаті бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.
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