ООС: з початку доби зафіксовано чотири обстріли, втрат немає

Протягом дня бойовики здійснили 4 обстріли у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема двічі - із застосуванням важкого озброєння.

Вдень ворог відкрив прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

У результаті бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.